Canicattini Bagni, firmato il Patto per la sicurezza urbana in Prefettura

La sindaca Marilena Miceli ha firmato, ieri pomeriggio, il Patto per la Sicurezza Urbana, insieme al Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo.

Il Patto, con impegni precisi da parte dei singoli Comuni, mira a rafforzare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in quelle aree dei territori comunali maggiormente a rischio, di cui, tra l’altro, il Comune di Canicattini Bagni in questi ultimi anni ha provveduto a dotarsi per quanto riguarda il centro storico e alcuni punti sensibili della città.