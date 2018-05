Siracusa, uomo sul tetto dell'ex Tribunale: fermato

Camminava sul tetto dell'ex Tribunale di Siracusa. Allarmati i vicini hanno chiamato i Carabinieri, i quali sono intervenuti in uno stabile che al momento è ricovero di fortuna per i senza tetto in Piazza della Repubblica.

I militari hanno identificato l'uomo: si tratta di un 24enne romeno senza fissa dimora, il quale è stato fatto allontanare dalla struttura.

Ulteriori accertamenti in corso.