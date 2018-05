Pachino, maggiore sicurezza in città: siglato un patto tra Comune e Prefettura

Maggiore sicurezza, prevenzione, repressione e monitoraggio dell'ordine pubblico in città. In quest'ottica il primo cittadino di Pachino, Robert Bruno, ha firmato una Convenzione con il Prefetto di Siracusa

Il patto, che prevede l’ istituzione di una cabina di regia proprio nella sede siracusana della Prefettura con lo scopo di sovraintendere e monitorare le attività, è propedeutico alla possibilità di ottenere finanziamenti per l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza in città, e nelle zone sensibili del territorio, come il borgo marinaro di Marzamemi e le altre contrade, il centro storico cittadino e la zona di Tre Colli.