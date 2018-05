Rosolini, sindaco e Prefetto firmano il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana

Il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, e il Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, hanno firmato il atto per l’attuazione della sicurezza urbana.

L’iniziativa, che rientra nelle disposizioni del decreto Minniti, consente ai Comuni di accedere a fondi pubblici necessari all’acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza. Il Patto stabilisce anche i sistemi integrati di videosorveglianza, realizzati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, siano oggetto di valutazione da parte del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate dal Ministero dell’Interno. Presso la Prefettura infatti sarà istituita una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di Polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del Prefetto, della relazione informativa all’Ufficio per il coordinamento e pianificazione della Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana.