Siracusa, "Insieme per l'ambiente": la passeggiata ecologica

"Insieme per l'ambiente" è la passeggiata ecologica che quest'anno arriva alla 23esima edizione e si svolgerà domenica 27 maggio a Cassibile.

Lo scopo dell'iniziativa, dedicata alla memoria del "Marchese di Cassibile", è quella di sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto dell'ambiente ed al decoro urbano ed alla valorizzazione del nostro patrimonio architettonico.

A tutti i partecipanti saranno consegnati gratuitamente dei gadget ed adesivi ricordo; i partecipanti saranno ospitati nel sagrato della chiesa del Borgo Antico dove nell’occasione sarà possibile visitare la storica chiesa dedicata alla Sacra Famiglia. Nella stessa sede a cura della ditta Igm sarà fatta una breve dimostrazione su come si effettua in modo corretto la raccolta differenziata.