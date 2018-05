Tajani, Armao e Miccichè domani a Siracusa per sostenere Ezechia Paolo Reale

Domani, sabato 26 maggio, alle 11, all’Ortea Palace di via Riva Nazario Sauro, in Ortigia, Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco con la lista Progetto Siracusa, tiene un incontro con la stampa al quale parteciperanno: Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana, nonché leader del Movimento Unione dei Siciliani che sostiene la candidatura di Reale, e Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Alle 19, in piazza della Repubblica, è invece in programma l’apertura della campagna elettorale, assieme a tutti i rappresentanti delle 8 liste a sostegno della candidatura di Ezechia Paolo Reale a sindaco di Siracusa.