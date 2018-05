A Siracusa il vaticanista del quotidiano La Stampa Andrea Tornielli

Si tiene sabato 26 maggio, alle 18, nella Chiesa di San Cristoforo, in via Dione, il vaticanista del quotidiano La Stampa e responsabile del sito web “Vatiacan Insider” Andrea Tornielli.

Modera l'incontro Giuseppe Patti, coordinatore cittadino dei Verdi di Siracusa e responsabile nazionale per la Legalità e contrasto alle ecomafie. Presentano Padre Rosario Lo Bello, docente presso la Pontificia Università di Sicilia e Adriana Rotondo, professoressa di Storia del Cristianesimo Università di Catania

Tra i temi trattati la dottrina Sociale di Papa Francesco.