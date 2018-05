Siracusa, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale: via libera alla firma del Patto per la sicurezza urbana

Via libera della giunta comunale alla sottoscrizione del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, mirato al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle forme di illegalità sul territorio urbano. Si tratta di un atto propedeutico per poter accedere alle risorse previste da un bando nazionale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, pari a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Il Patto sarà sottoscritto tra il sindaco e il prefetto di Siracusa e mira a prevenire e contrastare tutti quei fenomeni di criminalità diffusa che minano la percezione di sicurezza dei cittadini e che ha come ulteriore obiettivo la promozione del rispetto del decoro urbano contro ogni forma di vandalismo.

Nello specifico il piano prevede l'installazione e il potenziamento, laddove esistono già, dei sistemi di videosorveglianza comunali in zone già individuate:

- la zona di Via Algeri, via Cassia, via Cannizzo, via Monteforte, via Servi di Maria, via Corinto e via Filisto

-la zona di viale Santa Panagia, viale dei Comuni, via Lentini e via Augusta

- la Pizzuta dove sono sono stati costruiti di recenti edifici scolastici

-piazzale Marconi, Corso Umberto, via Crispi

-la zona di via Elorina e via del Porto Grande

-area circostante la Cittadella dello Sport, via Tisia, via Piatia e viale Zecchino.

I progetti dei sistemi saranno valutati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Lo stato di attuazione del patto sarà monitorato con cadenza semestrale da una cabina di regia istituita in prefettura che