Avola, sarà potenziata l'erogazione idrica nel quartiere Sacro Cuore

Sono stati aggiudicati i lavori per il potenziamento dell'alimentazione idrica nel quartiere Stazione Sacro Cuore ad Avola.

Sarà effettuato il collegamento delle condotte idriche nella Strada provinciale Avola Manghisi. E' stata la ditta Randazzo Giuseppe ad essersi aggiudicata i lavori con un ribasso d'asta pari all'8,345% sull'importo a base d'asta di 29.700 euro.

“Nel periodo estivo la zona della Stazione ha sofferto da sempre della carenza idrica, considerato che l'acqua arriva poche ore al giorno – dice il sindaco di Avola Luca Cannata - Lavori richiesti che abbiamo deciso di realizzare per far sì che tutti i residenti possano fruire in modo potenziato di un servizio indispensabile, ancor di più con l'estate alle porte”.

Intanto, è stato anche approntato un progetto per raddoppiare la raccolta di acque dalla sorgente Miranda per un costo di circa 400 mila euro e che diventerebbe la soluzione definitiva al problema.