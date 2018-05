Siracusa, “L’Accademia incontra la città”: 5 appuntamenti

La Fondazione Inda conferma anche quest’anno l’appuntamento con “L’Accademia incontra la città”, cinque lezioni spettacolo in alcuni dei luoghi più belli di Ortigia.

Il primo appuntamento è in programma domani sera, venerdì 25 maggio, alle 21,30 a Palazzo Greco e coinvolgerà gli studenti del liceo classico Quintiliano nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Due le letture sceniche che saranno presentate: “Il Virgilio centone di Alcesta” e “Leopardi: Idilli V e VII”.

Lunedì 4 giugno, alle 21 al Teatro comunale è in programma “Edipo re” con gli allievi del terzo anno dell’Accademia d’arte del dramma antico e con la partecipazione straordinaria di Vincenzo Pirrotta.

Venerdì 8 giugno, alle 21,30 al museo Montevergini “E la dea alzò la fronte, Viaggio in Sicilia” di Cettina Voza con Alessandro Di Feliciantonio e Giulia Valentini. Venerdì 15 giugno alle 21.30 a Palazzo Greco, sarà la volta di 1939: da Ecuba di Euripide parole e musica” che vedrà in scena gli allievi del primo e del secondo anno. L’ultimo appuntamento è previsto venerdì 22 giugno alle 21,30 nel cortile dell’ex convento di San Francesco con “Liberamente tratto da Ercole e le stalle di Augia” di Friedrich Dürrenmatt.