Progetto Siracusa traccia 5 anni di attività: 200 interrogazione e 800 emendamenti

Quasi 200 interrogazioni, circa 30 atti d'indirizzo e oltre 800 emendamenti a proposte presentate dall'amministrazione Garozzo. Questi i numeri dell'attività del gruppo Progetto Siracusa in consiglio comunale, presentata questa mattina.

I consiglieri comunali di Progetto Siracusa, Cetty Vinci e Salvo Sorbello hanno affermato di aver impostato un’opposizione costante e coerente, ma soprattutto costruttiva, all’amministrazione Garozzo.

"Ci siamo dovuti amaramente rendere conto, da consiglieri comunali d'opposizione - affermano - che non si è purtroppo guardato ai contenuti delle proposte ma solo al colore politico di chi le avanzava. Siamo intervenuti su diversi argomenti importanti come il Parco archeologico della Neapolis, affinché i fondi dello sbigliettamento restassero in città; su Villa Reimann, e Casa Monteforte per il rispetto delle volontà testamentarie; e sul nuovo ospedale oltre a tante altre problematiche sociali".

"Da qui - ha evidenziato il candidato sindaco Ezechia Paolo Reale - nasce il progetto di fare la rivoluzione intelligente per dare alla città quel respiro non solo nazionale ma europeo che merita"