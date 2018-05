Siracusa e Noto, eseguiti due ordini di carcerazione

A Siracusa ieri i carabinieri hanno arrestato Giovanni Rubera, 44 anni, già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. L'uomo deve scontare la pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione per una rapina aggravata e violenza privata in concorso, commesse a Siracusa a marzo del 2015.

Sempre ieri a Noto, i militari dell'Arma hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Massimo Paternò 38 anni. Deve scontare la pena residua di 1 anno e 12 giorni per spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Noto a gennaio 2016.