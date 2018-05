Noto, sorpresi a rubare limoni: arrestati in due

Dovranno rispondere di furto in concorso i due uomini arrestati ieri sera in contrada Renna a Noto.

Si tratta di un 33enne e di Corrado Di Martino, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine.

I due hanno rotto la recinzione che delimitava una proprietà e si sono introdotti all’interno del terreno per raccogliere limoni. Alcuni vicini li hanno notati e hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri. I due avevano già raccolto 80 chili di limoni. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e i due sono finiti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.