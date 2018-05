Carlentini, prostitute per strada in pieno giorno

Prostitute segnalate in pieno giorno a Carlentini all’altezza del Bivio Iazzotto.

Una passante con le figlie a bordo della sua auto ieri ha chiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno già identificato le donne e hanno richiesto a loro carico il “foglio di via obbligatorio”, una misura di prevenzione che consiste in un ordine di rimpatrio nel Comune di dimora abituale e nel divieto di rientro per un periodo non inferiore a 3 anni.