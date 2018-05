Siracusa, 45enne denunciato per spaccio

Un uomo di 45 anni di Siracusa è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione a fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 4 dosi di cocaina e 4 dosi di hashish.

A Floridia in 2 sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti: un pescatore e un tatuatore di 53 ce 31 anni, poiché trovati in possesso complessivamente di 3 grammi di cocaina. Ai 2 uomini inoltre è stata ritirata la patente di guida.