Val di Noto protagonista su Sky Arte

Parte questa sera su Sky Arte la nuova stagione di Italie Invisibili, programma dedicato alla scoperta di luoghi evocativi. Per la prima puntata la produzione ha scelto il Val di Noto, sito Unesco dal 2002, esempio di architettura e arte tardo-barocca.

Noto mostrerà i “suoi” palazzi nobiliari e le “sue” chiese, simbolo della ricostruzione avvenuta dopo il terribile terremoto dell’11 gennaio 1693. Proprio la ricostruzione, tra innovazione e tradizione, è il filo conduttore della puntata girata a fine novembre 2017 e di cui saranno protagonisti anche altri comuni come Scicli, Ispica e Grammichele.

Previsti i contributi di Pietrangelo Buttafuoco, Lucia Trigilia, Paolo Militello, Corrado Fianchino e Barbara Mancuso per approfondire le vicende storiche del territorio.