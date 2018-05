Siracusa, codice etico dei candidati: Granata chiede l'intervento del Prefetto

Si arricchisce di contributi il dibattito in corso a Siracusa sul codice etico dei candidati alle prossime amministrative.

Interviene oggi il candidato sindaco Fabio Granata: “Ci sono presenze non in regola con il Codice etico antimafia in alcune liste: chiederò al prefetto di convocare i candidati a sindaco e di pretendere dai candidati delle liste in loro sostegno questa dichiarazione fondamentale e, se ritiene, anche il certificato dei carichi pendenti. Siracusa - conclude - merita un consiglio comunale trasparente e privo di condizionamenti mafiosi o affaristici”.