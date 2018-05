Noto, marijuana recuperata dall'afratto di un vicolo del centro storico

Un sacchetto di plastica con 48 grammi di marijuana sono stati recuperati dalla Polizia in un anfratto nel muro in un vicolo del quartiere Crocifisso del centro storico di Noto.

La droga è stata trovata durante un controllo effettuato a piedi. La tecnica degli spacciatori, secondo quanto riferito dagli investigatori, è quella di occultare lo stupefacente in un posto poco in vista, attendendo l’arrivo degli acquirenti, per non rischiare di essere sorpresi con quantità penalmente rilevanti.