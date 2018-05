Avola, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: un arresto e 2 denunce

Per agevolare la fuga del genero, sorpreso dalla Polizia alla guida di un'auto pur avendo la patente revocata, un uomo di 46 anni, di Avola si scaglia contro gli agenti e viene arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il genero, 32enne, è stato successivamente rintracciato e denunciato per gli stessi reati del suocero, oltre che per porto di oggetti atti ad offendere.

Deferita all'autorità giudiziaria anche la suocera di 49 anni per minacce ad un poliziotto.