Siracusa, consegna borse di studio del Cral dell'Asp

Borse di studio del Cral dell'Asp di Siracusa per i figli di dipendenti dell'Azienda che si sono distinti nel conseguimento della laurea magistrale e del diploma di maturità.

Per l'undicesima edizione il premio è stato aggiudicato a Corrado Caia, figlio della dipendente Corradina Bellomo di Avola, per avere ottenuto la laurea magistrale in Scienze forestali ed ambientali all’Università di Palermo con 110 su 110 e lode.

Nessun partecipante, invece, per la borsa di studio in palio per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

Il premio di 800 euro e una targa ricordo sono stati consegnati al neo laureato nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sede della direzione generale dell’Azienda. A consegnarli sono stati il presidente e il vice presidente del Cral Vincenzo Bastante e Luigi Casinotti e il delegato alla cultura del circolo Nazzareno Apolloni alla presenza dei direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella.