Siracusa, tutta la dolcezza della Sicilia in un bicchiere

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

La blogger di iFood Giovanna Gullo porta nella sua amata Sicilia la passione per la cucina. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 26 maggio a partire dalle 18:00 presso lo Scavolini Store Siracusa . Protagonista indiscusso dello show-cooking è il dolce, in una versione estiva, senza cottura, fresco e semplice da realizzare. Per l’occasione Giovanna preparerà una delizia al mascarpone con frutti di bosco coinvolgendo anche il pubblico ai fornelli. Gli ospiti potranno a fine evento degustare lo sfizioso dessert servito in simpatici vasetti monoporzione.

L’ospite speciale

Giovanna Gullo, 34 anni, è una siciliana doc che si divide tra Catania e Messina. Ha iniziato a cucinare per necessità fino a farla diventare une vera passione. Adora la semplicità nella vita e soprattutto ai fornelli. Nelle sue ricette Giovanna porta sempre la tradizione sicula e le materie prime della sua terra. Il suo blog Imprastando… al profumo di Sicilia nasce nel 2013 un po’ per gioco, ma a poco a poco è diventato un impegno di vita quotidiana che porta avanti con rigore e dedizione.

Il tema e la ricetta

Idee per un dopocena goloso? La blogger Giovanna Gullo proporrà a tutti gli ospiti una delizia al mascarpone e frutti di bosco in barattolo. La ricetta è semplice ma di grande effetto: una base croccante di biscotto sbriciolato e burro, crema di mascarpone e frutti di bosco cotti. Un dolce fresco e veloce ideale quando si ha poco tempo a disposizione ma si vuole stupire i commensali. Per chi preferisce dare un tocco finale “alcolico”, si può aggiungere un cucchiaio di liquore, secondo il proprio gusto.