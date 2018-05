Siracusa, ombre nelle liste per le elezioni amministrative: Stefano Zito scrive all'antimafia regionale

Scongiurare qualsiasi tipo di legame tra clan mafiosi ed elezioni amministrative. Con quest'obiettivo il deputato regionale del Movimento cinque stelle, Stefano Zito, ha scritto una lettera alla commissione regionale antimafia per chiedere di aprire un'istruttoria sulle elezioni comunali di Siracusa.

"Le elezioni amministrative a Siracusa sono alle porte ed i segnali negativi che arrivano dal territorio sulla composizione delle liste sono preoccupanti. - ha dichiarato Zito - Già da tempo la nostra città è soffocata dalla morsa del racket e dalle guerre per il controllo del territorio. Ovviamente in questo scenario non si può assolutamente escludere che le organizzazioni criminali cerchino di avere dei propri referenti all'interno del consiglio comunale. Vanno verificate tutte le liste per valutare l'eventuale presenza di persone vicine ad ambienti malavitosi".

"Siracusa non può permettersi di avere delle ombre che si addensano su di essa. - continua - Dobbiamo fugare ogni dubbio ed evitare ogni tipo di inquinamento del voto. Liberiamoci - conclude - della Mafia e di questa maledetta mentalità mafiosa".