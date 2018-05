Siracusa, vicenda Nuova Clinica Villa Rizzo: la replica dell'avv. Cavallaro

Replica dell'avv. Giuseppe Cavallaro, legale della Nuova Clinica Villa Rizzo, rispetto alla nota inviata dal vicepresidente del Centro Studi di Diritto Fallimentare, avv. Vincenzo Tuccitto riguardante l'operato di alcuni professionisti che operano nel tribunale di Siracusa e del Centro Studi di Diritto Fallimentare.

"Le valutazioni riguardanti precedenti ispezioni avvenute più di 3 anni fa non hanno nulla a che vedere rispetto agli esposti e denunce da me presentati. La nota del'ex Presidente della Corte di Appello di Catania non ha alcuna attinenza con tutto quello che è stato da me denunciato dal settembre 2015 in poi. Per quanto concerne il ruolo e le posizioni dei giudici non si capisce a che titolo il collega Tuccitto possa riferire fatti di cui non è a conoscenza e che sono coperti da segreto di indagine. Il sottoscritto può affermare in qualità di persona offesa che sono pendenti più di un giudizio a Messina in cui più di un magistrato ed ex magistrato del tribunale di Siracusa è coinvolto anche per fatti recenti e scoperti qualche giorno or sono. A riprova che le affermazioni del collega Tuccitto non sono né recenti né attendibili si ricorda che lo stesso non è coinvolto, al momento, in alcuna vicenda. Per quanto concerne le indagini presso la Procura della Repubblica di Siracusa a cui fa riferimento il collega Tuccitto sono state riaperte a seguito dei miei interventi nei procedimenti riguardanti i Cantieri Noè e la Clinica Villa Azzurra".