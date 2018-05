Il leader dell'Udc Cesa a Siracusa per sostenere Reale

Il leader nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, sarà domani a Siracusa per portare sostegno a Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, con la lista Progetto Siracusa.

Si tratta di un vero e proprio tour Siciliano con più tappe. Cesa, infatti, sarà anche a Palermo, Catania, Siracusa e concluderà il tour con un comizio finale a Francofonte a sostegno del candidato sindaco insieme al commissario provinciale Udc Giovanni Magro.

"L' occasione della presenza del nostro leader l' On. Cesa in Sicilia sarà utile - ha detto il coordinatore politico regionale Decio Terrana - per dare un giusto sostegno politico ai candidati impegnati nelle località dove si vota ma anche per evidenziare i valori e l' impegno del partito a favore del territorio siciliano, il nostro - prosegue Terrana - è un partito radicato che deve essere presente elettoralmente ma anche con valide candidature e adeguate politiche sociali e di sviluppo."