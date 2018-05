Canicattini Bagni, 2 compostiere di comunità: la proposta di “Insieme per Cambiare”

Due Compostiere di Comunità a Canicattini Bagni per risolvere il problema del conferimento della frazione organica a Canicattini Bagni.

La proposta è stata elaborata da gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Cambiare” che l'ha presentata ieri al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e al capogruppo del gruppo di maggioranza.

L' investimento, secondo quanto previsto nella proposta, sarebbe solvibile attraverso la spesa di smaltimento dell’organico. Inoltre in questo modo, secondo la minoranza, si svincolerebbe il Comune dai continui problemi di smaltimento dovuti alla periodica chiusura degli impianti di compostaggio, che, nell'ultimo periodo hanno fatto scendere al 22% la raccolta differenziata nel Comune ibleo.

Parere favorevole è stato espresso dai presenti e il sindaco Miceli si è impegnata ad effettuare tutte le valutazioni tecniche ed amministrative per verificare la fattibilità del progetto.