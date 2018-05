Siracusa, Rifiuti Zero contro Ferrovie dello Stato: "Vendita di area nel silenzio assoluto"

In vendita uno spazio verde di 3.000 metri quadri nell'area della stazione ferroviaria alla fine di Corso Gelone, vicino a Largo Nicola Calipari. La notizia è stata pubblicata sul sito delle Ferrovie di Stato. Non ci sta l'associazione Rifiuti Zero Siracusa che denuncia "tutto nel silenzio più totale", e chiede uno stop immediato nell'iter di vendita e un confronto con le Ferrovie dello stato.

Stando alla denuncia dell'Associazione, l'area sarà trasformata in parcheggio.

"Non si comprende perché Ferrovie dello Stato mentre in tutta Italia sta attuando politiche ambientali di rivalutazione e rigenerazione urbana di tutti i siti di proprietà non più utilizzati, come le ex stazioni o gli ex magazzini, a Siracusa sta invece procedendo alla svendita delle sue proprietà, con conseguente distruzione dello stato dell’area, senza avviare un dialogo con l’amministrazione locale o con le forze attive della città. - si legge in una nota a firma di Rifiuti Zero - Infatti in Italia Ferrovie dello Stato ha sottoscritto diversi accordi con enti pubblici per la gestione, attraverso comodati, di stazioni ferroviarie non più necessarie per l’esercizio ferroviario ed oggi si hanno più di 50 esperienze di stazioni ferroviarie utilizzate ai fini sociali, turistici o culturali. Tutto ciò allo scopo, come si legge nel sito delle Ferrovie dello Stato, “di promuovere la riqualificazione delle aree ferroviarie attraverso uno sviluppo urbanistico sostenibile, di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità alternativa, di salvaguardare il territorio contro possibili inquinamenti ambientali e di contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale di clienti, personale, fornitori”."

"Nonostante questa dichiarazione di intenti, a Siracusa, Ferrovie dello Stato, andando in contrasto con la sua mission ambientale, procede invece, alla svendita di un’area che potrà essere utilizzata ad ulteriore parcheggio non tenendo conto dell’ habitat naturale costituito dal palmeto. - continua Rifiuti Zero - La vendita dell'area verde, segue la vendita della casa del custode e potrebbe, inoltre, essere da preludio alla successiva vendita dell’edificio magazzino che si trova nello stesso piazzale. Questo immobile, che era a servizio della stazione come magazzino, (e il relativo piazzale) potrebbe invece diventare la sede di aggregazione delle associazioni, la casa e la sede delle tante Associazioni che operano nel territorio, della quale Siracusa e i volontari siracusani ne sentono tanto la necessità. L’Associazione Rifiuti Zero Siracusa, con il sostegno di altre associazioni, aveva proposto questo progetto all’amministrazione comunale e a Ferrovie dello Stato ma nessuna risposta si è avuta finora".