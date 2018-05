Priolo Gargallo, stalking verso l'ex moglie: denunciato operaio 55enne

Si è presentato per l'ennesima volta sotto casa dell'ex moglie, la quale però di lui non ne vuole sapere più nulla. E' solo l'ultimo di una lunga serie di eventi di stalking di cui è vittima una donna, nel mirino della violenza fisica e psicologica dell'uomo il quale era già stato denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia.

Lui è M.M., operaio siracusano di 55 anni, il quale non si è mai rassegnato della fine del matrimonio.

Ieri sera, in preda ai fumi dell'alcol, ha anche offeso la donna la quale ha chiesto l'intervento dei Carabinieri.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per aver commesso il reato di atti persecutori.