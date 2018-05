Siracusa, sequestrati capannoni abusivi adibiti a raccolta di cartone e plastica

Sono stati sequestrati due capannoni abusivi, entrambi di 200 metri quadrati, adibiti alla raccolta di cartone e di plastica, in via Elorina.

L'operazione, eseguita dalla Polizia ambientale in collaborazione con personale del settore Ambiente del Libero consorzio comunale di Siracusa, rientra nell'attività di controllo e contrasto alla raccolta abusiva di rifiuti differenziati effettuata da soggetti con autorizzati, con successivo conferimento in strutture diverse da quelle comunali.