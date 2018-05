Spaccio di droga tra Priolo e Siracusa, Operazione "Megara": 11 arresti. FOTO E VIDEO

Un altro duro colpo dei Carabinieri al traffico di stupefacenti in provincia di Siracusa.

All'alba di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ha eseguito 11 misure cautelari emesse il 9 maggio dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

In manette sono finiti coloro che sono ritenuti esponenti di due gruppi rivali nello spaccio di droga, che operavano nell'area megarese, in particolare nella zona di Priolo Gargallo.

Le indagini, iniziate a ottobre del 2016 e durate un anno, hanno consentito, attraverso metodi tradizionali e tecnici, di appurare, che i due gruppi ( il primo con a capo i fratelli De Simone e il secondo facente capo ad Angelo Boscarino), volevano approfittare degli spazi liberi che si erano venuti a creare a Siracusa dopo le operazioni "Tonnara" e "Bronx", per smerciare Hashish, marijuana e cocaina.

E' stato, inoltre, accertato che il gruppo dei De Simone avesse nella propria disponibilità armi da fuoco che in alcune occasioni sarebbero state cedute a chi ne aveva necessità: il riscontro è arrivato in occasione del ferimento di Ignazio D'Alfonso, a ottobre 2016 a Priolo, gambizzato per un debito di droga. Sempre nel contesto dello spaccio di droga si inserisce l'omicidio di Alessio Boscarino, cugino di Angelo Boscarino, arrestato oggi.

Nel corso dell'attività di indagine sono stati sequestrati in totale oltre 4 chilogrammi di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina, e arrestate 4 personein flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Parole di ringraziamento sono arrivate da parte del comandante del Nucleo Investigativo, cap. Alfano, per i suoi uomini e per tutti quei cittadini che quotidianamente dimostrano vicinanza a sostegno all'operato dei Carabinieri.



I NOMI DEGLI ARRESTATI:

BOSCARINO Angelo (classe 1988);

ANNINO Vincenzo (classe 1994);

CONIGLIO Felice (detto Massimo) (classe 1984);

TEMPRA Marco (classe 1991);

MONTAGNO BOZZONE Antonino (classe 1990);

RASIZZI Salvatore (classe 1994);

RASIZZI Antonino (classe 1970);

PISANO Manuel (classe 1990);

MESSINA Angelo (classe 1947);

DE SIMONE Christian (classe 1983);

DE SIMONE Fabio (classe 1975).