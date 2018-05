Avola, 850 mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari

Via alla manutenzione straordinaria degli alloggi popolari di via Fontana, ad Avola. I lavori interesseranno i 28 alloggi compresi fra i numeri civici 2 e 8 di via Fontana per un costo complessivo di oltre 850 mila euro.

Il tutto è frutto di un’azione sinergica tra l'amministrazione comunale di Avola, l'Istituto autonomo case popolari e la parlamentare regionale Rossana Cannata, che ha coinvolto l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Marco Falcone.

"Dei lavori straordinari di messa in sicurezza e manutenzione del complesso popolare ne avevo già parlato a inizio anno, nel corso di un sopralluogo in via Fontana - le parole del sindaco di Avola, Luca Cannata - Ora sono diventati concreti e un’intera area periferica della città sarà riqualificata rendendo quel luogo sano vivibile e migliore".

Da domani cominceranno i sopralluoghi.