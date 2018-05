Siracusa, al via domani “Un mare di Colore” nella sede dell’Amp Plemmirio

Taglio del nastro domani mattina, alle 9.30 nella sede dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, alla mostra collettiva d’arte, pittura, fotografia e scultura dal titolo “un Mare di Colore” a cura dell’associazione “Fiori D’amore” di cui è responsabile Laura Alessi.

Esposte, tra le altre, anche opere degli studenti di quattro classi dell’Istituto d’Arte “Gagini” (4ADesign, 4BArti figurative, 4DPittura e 3 DPittura).

Nel pomeriggio a partire dalle 18,30 spazio invece alla rassegna di poesia contemporanea “Un Mare di Parole” e alla recitazione, e decantazione dei versi in scaletta.

"L’Area Marina Protetta del Plemmirio è luce e colore. E’ la suggestione profonda regalata dai suoi abissi che mutano nelle digradazioni più sorprendenti del blu, dell’indaco o del verde smeraldo – afferma la presidente dell’Area Marina Protetta Plemmirio Patrizia Maiorca - Colori che incantano i subacquei come me, ogni volta come fosse la prima, che emozionano e rapiscono lo sguardo quando è libero di vagare lungo tutta la costa della Penisola Maddalena. Un patrimonio di valore inestimabile che siamo chiamati a proteggere ma anche a celebrare, per questo siamo lieti di sostenere lo sforzo creativo di tanti artisti e studenti che insieme hanno scelto il tema più bello per una mostra evento: il mare".

La mostra resterà aperta al pubblico di mattina tutti i giorni dalle 9 alle 13 escluso il sabato e la domenica.