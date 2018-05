Siracusa, detenzione illegale di munizionamento: denunciato un uomo

E' stato trovato in possesso di 900 cartucce di vario calibro. Per questo, la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato M.B.F., 54 anni, per detenzione illegale di munizionamento.

Inoltre, è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente un giovane di 19 anni per possesso di modica quantità di hashish.