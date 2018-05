Avola, spaccio di droga: arrestato 22enne

Un sospetto movimento nei pressi di un'abitazione che ha portato all'arresto di Andrea Motta, 22 anni, di Avola. La Polizia di Stato, dopo il primo sospetto, ha avviato le indagini, e dopo una serie di appostamenti hanno arrestato il ragazzo con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Al 22enne sono stati sequestrati 65 grammi di droga, già suddivisa in 83 dosi (69 dosi di hashish e 14 di marijuana).

Trovati e sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 70 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari.