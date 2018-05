La Final Six si apre con Banco BPM Sport Management contro Canottieri Napoli, subito dopo l'Ortigia

La Final Six, alla "Paolo Caldarella" di Siracusa, sarà aperta dal match Banco BPM Sport Management contro Canottieri Napoli, venerdì 25 maggio, alle ore 18.30.

Alle 20 poi, l’Ortigia di Stefano Piccardo scenderà in acqua per giocarsi il quarto di finale contro Savona. Grande attesa per questa partita, per la quale si aspetta il pubblico delle grandi occasioni.

Una tre giorni di spettacolo e di grande sport nella Cittadella che, fino a domenica 27 maggio, sarà la Capitale della pallanuoto italiana.

I biancoverdi siracusani stanno preparando al meglio questo storico appuntamento. Finiti quarti al termine della regular season, Giacoppo e compagni ritrovano i biancorossi liguri.

Due pareggi negli incontri giocati durante la stagione. All’andata, in Sicilia, finì 5 a 5, mentre a Savona fu un 9 a 9 giocato sul filo dell’equilibrio.