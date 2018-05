Usa e Corea del Nord, Trump: possibile rinvio vertice con Kim

"Ci stiamo lavorando. Vediamo cosa succede. Se non accade adesso, può accadere anche in seguito". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo a domande dei giornalisti sul summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un, a margine dell'incontro con il presidente sudcoreano, Moon Jae-in. "Non si sa mai con gli accordi... ne ho conclusi tanti. Non si sa mai", ha aggiunto Trump, "potrebbe non accadere il 12 giugno".