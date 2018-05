Siracusa, la Lega presenta il sindaco Midolo e la Giunta

"Prima i Siracusani": lo slogan della Lega che ha candidato Francesco Midolo a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno.

"Si tratta di priorità - ha dichiarato Midolo - per noi la nostra priorità sono i cittadini". Ieri, in sede di conferenza stampa, Midolo ha anche presentato la sua Giunta: Carola Parano (con delega Urbanistica), Francesco Minconelli (Giustizia), Nello Sapampinato (Ambiente), Giovanni Napolitano (Sport).

"Noi siamo il vero centro destra - ha sottolineato Midolo - All'interno delle altre liste, invece, ci sono persone sia di centro destra che di centro sinistra: c'è gente che viene dal Pd, ci sono gli Alfaniani, insomma c'è di tutto".

"Le liste civiche non possono far rinascere una città - ha continuato Midolo - Ci vuole una interlocuzione con il Governo, che solo noi possiamo avere".

Presentati anche i nomi dei 32 candidati in Consiglio Comunale.

Tra i punti del programma elencati, la possibilità di creare nuovi posti di lavoro: "Abbiamo mancanza di personale per quanto riguarda l'igiene urbana, la Polizia Municipale e altro ancora. Questi, come altri, sono posti di lavoro che si possono creare" - ha concluso Midolo.