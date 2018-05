Tre siracusani ai campionati europei schoolboy e schoolgirl in Bulgaria

Tre i pugili siracusani della Dresda che partecipano ai campionati europei schoolboy e schoolgirl in corso in Bulgaria (Albena) fino al 30 maggio.

Federica Lombardo categoria peso 45 chili ha battuto ai punti l'avversaria inglese volando ai quarti; oggi sul ring per gli Ottavi Danilo Formosa 54 chili combatterà contro un pugile della Serbia.

Nella categoria 41,5 nei quarti Leonardo Nonnari dovrà vedersela contro un armeno o ungherese.