Siracusa, strage di Capaci: Granata con Enzo Guarnera ed Elena Ferraro al tempio di Apollo

Tante le iniziative a Siracusa per ricordare l'anniversario della strage di Capaci.

Domani sera il candidato sindaco Fabio Granata, insieme a Enzo Guarnera, collega parlamentare in commissione antimafia, avvocato di vittime di mafia, impegnato in tante battaglie per la legalità in Sicilia, sarà al tempio di Apollo per parlare di mafia e legalità. Insieme a loro ci sarà Elena Ferraro, donna straordinaria e coraggiosa che si è ribellata alla famiglia Messina Denaro.