Siracusa, i volontari dell'associazione Ross ripuliscono la Fonte Aretusa

Sono ormai diventati gli angeli custodi della Fonte Aretusa: sono i volontari dell'Associazione di protezione civile Ross, che da qualche anno, ormai, si prendono cura di uno dei simboli più importanti di Siracusa. Almeno 4 volte all'anno scendono nelle acque della Fonte e la ripuliscono di tutto.

Da ieri mattina in 9 sono all'opera e instancabili hanno già prelevato dal fondale almeno 300 chili di alghe e tanto papiro secco.

Entro venerdì l'intervento di pulizia sarà completato e la Fonte aretusa sarà riconsegnata alla città al suo massimo splendore.

Soddisfatto, come sempre il presidente dell'associazione Carmelo Bianchini: "Ci mettiamo tutto il nostro impegno - ci dice - con il solo intento di spenderci per la nostra città e lo facciamo senza nulla pretendere, come abbiamo sempre fatto. Il mio sogno è di vedere un giorno, magari dalla prossima amministrazione comunale, vedere una targa affissa alla fontana che rende merito al nostro impegno per questo luogo simbolo di Ortigia".