Siracusa, 2 pannelli informativi sulla disponibilità di parcheggi in Ortigia

Sono entrati in funzione, questa mattina, due panelli informativi installati al Piazzale Marconi sulla disponibilità di parcheggi in Ortigia.

"Indicheranno agli automobilisti la concreta possibilità di trovare un posto auto nei parcheggi del Molo Sant'Antonio e al Talete. E lo faranno a monte, all'ingresso dell'area umbertina, per evitare quegli incolonnamenti che sono frequenti in via Malta soprattutto nei fine settimana" - dichiara l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Raimondo.