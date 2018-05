Omicidio a Palermo, fermato lo zio della vittima

Un uomo è stato fermato a Palermo per l’omicidio del 29enne Dino Salvato, avvenuto ieri sera nella zona di via Oreto. Gli agenti della Squadra mobile guidati da Rodolfo Ruperti hanno fermato uno zio della vittima il quale avrebbe agito al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Ad uccidere Salvato è stato un colpo di pistola alla testa che non gli ha lasciato scampo.