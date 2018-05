Chiusura Inps ad Augusta, Paolo Sanzaro "Un altro scippo"

"La determina della scorsa settimana a firma del Presidente Boeri è un atto inaccettabile e di prevaricazione nei confronti di una intera città e della sua popolazione. Chiudere completamente il presidio Inps ad Augusta significa costringere anziani, disabili, indigenti e cittadini in genere a spostarsi con mezzi propri verso Lentini o verso Siracusa, per qualunque necessità legata all’Inps".

Commenta così Paolo Sanzaro, segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, commenta, insieme a Sebastiano Spagna, segretario generale della FNP, e Daniele Passanisi, segretario generale della FP territoriale, la notizia sulla chiusura del presidio augustano dell’istituto di previdenza.

"Tante le perplessità legate a questa ritorsiva determina, prima fra tutte quelle legate al fatto che in tutta la Sicilia solo Augusta viene chiusa. – scrivono i tre segretari - L’INPS dice che la colpa è del comune che non ha, fino ad oggi, messo a disposizione locali idonei al collocamento di un Punto Inps, il comune dice che non è così ed in questo rimpallo di responsabilità, intanto, la gente di Augusta resta senza alcun presidio Inps".

Paolo Sanzaro ricorda i troppi scippi subiti dal territorio e richiama tutti alla responsabilità.

"Una provincia ridotta ad uno spezzatino – tuona il segretario della Cisl – Stanno smontando pezzo dopo pezzo i servizi per i cittadini. Si rende adesso necessaria una mobilitazione del territorio e delle sue forze di rappresentanza politica e sociale, oltre all’adempimento dei propri doveri, ognuno per la sua parte, per convincere la Direzione Nazionale a tornare sui suoi passi".