Siracusa, Centro aiuto alla vita: i 27 anni delle volontarie che seguono ragazze madri

Compie 27 anni il Centro Aiuto alla Vita di Siracusa che, dal 1991, si occupa di ragazze madri e donne in difficoltà.

Nei locali messi a disposizione dalla Curia Diocesana nella parrocchia di San Giovanni, viene dato sostegno morale attraverso l’ascolto e, soprattutto, aiuto concreto con abbigliamento e materiale necessario per i neonati. Il sostegno, oltre che dai tanti donatori, arriva dalla Diocesi e dalle offerte lasciate in chiesa. Acquisto di vestiario, pannolini, prodotti per uso quotidiano dati a quelle donne che portano avanti, pur da sole, la gravidanza.

"Per i casi più estremi – ricorda Angela Nucifora, presidente del Centro Aiuto alla Vita di Siracusa – ci affidiamo al Progetto Gemma. Alcune mamme, entro il terzo mese di gravidanza, possono compilare una scheda che inviamo alla Fondazione Vita Nova a Roma. Queste donne vengono seguite per 18 mesi con un piccolo contributo messo loro a disposizione".