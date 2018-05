Canicattini Bagni, domani la Giornata della Legalità in Piazza Borsellino

La Giornata della Legalità si svolgerà il 23 maggio alle 10.30 in Piazza Borsellino a Canicattini Bagni. Presenti gli alunni ed i docenti delle classi 1° e 2° della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, per celebrare la Giornata della Legalità, che ricorda il 26° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e di Via D’Amelio, in cui persero la vita, lungo l’autostrada per Palermo, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro (23 i feriti), e nel centro del capoluogo palermitano (il 19 luglio seguente), il giudice Paolo Borsellino con gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina.

Il “no” alla mafie arriverà, come sempre, anche dalla nave della Legalità che ogni anno approda a Palermo con a bordo migliaia di giovani studenti e in tutta Italia dalle iniziative che coinvolgono tantissimi loro coetanei.