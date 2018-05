Siracusa, rapina a mano armata in tabaccheria

Sono entrati, in quattro, con il volto coperto all'interno dell'esercizio commerciale e hanno minacciato i dipendenti, armati di una pistola, per farsi consegnare il ricavato in cassa per poi darsi alla fuga. E' successo ieri a Belvedere, all'interno di una tabaccheria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza e le testimonianze di chi era riuscito a vedere i rapinatori in fuga.

Questi gli elementi che hanno portato all'arresto dei quattro: Mario Melino (36 anni), Denide Italia (disoccupata 22 anni), Danilo Caracciolo (operaio edile 21 anni) e Sebastiano Puglisi (operaio edile 22anni), tutti floridiani con precedenti di polizia.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stata anche trovata una pistola a salve, priva di tappo rosso, fedele riproduzione della pistola beretta mod 92.

I quattro sono stati tradotti ai domiciliari.