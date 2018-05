Siracusa, s'introducono in azienda agricola di un candidato sindaco e strappano documenti politici. Nulla è stato rubato

Si sono introdotti all'interno di un'azienda agricola, forzando la recinzione, per danneggiare impianti elettrici e strappare alcuni documenti politici. E' successo a Siracusa, durante la notte appena trascorsa.

Socio dell'azienda è Fabio Moschella, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune di Siracusa. Non si è trattato di furto, visto che nulla è stato asportato.

Sono stati immediatamente avvertiti la Questura, la Digos, i Carabinieri. Fabio Moschella esprime la piena fiducia negli organi inquirenti e si augura che l’accaduto non abbia alcuna origine di carattere politico.

"All'amico Fabio Moschella la mia solidarietà e vicinanza , con l'augurio e la fiducia che gli inquirenti possano accertare mandanti ed esecutori dell'accaduto" - dichiara Bruno Marziano.