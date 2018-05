Spiaggia sporca a Noto, il Partito Democratico chiede un incontro con Bonfanti

"Abbiamo chiesto un incontro col sindaco di Noto per programmare immediati interventi negli arenili delle contrade Spinazza, Bove Marino e San Lorenzo" - queste la parole di Salvatore Caccamo e Sebastiano Ferrara, a nome di tutto il Partito Democratico di Pachino.

"Registriamo con dispiacere – dicono - che una parte consistente degli arenili, la lingua di sabbia che va dalla spiaggia di Spinazza a Marzamemi e sino a San Lorenzo (di competenza del territorio di Noto) non è ancora pronta per accogliere i numerosi avventori che sin dal giorno di Pasqua hanno scelto il nostro territorio per le loro vacanze. Le spiagge sono in condizioni poco decorose, dal punto di vista della pulizia e dei servizi, e per tali motivi sono state già tante le lamentele raccolte da parte dei turisti. Quindi considerando che nel nostro fortunato territorio del sudest siciliano la stagione estiva è già partita da più di un mese e, visto il trend positivo degli ultimi anni, non ci ha propriamente colti di sorpresa perchè Siracusa, Noto e Marzamemi sono divenute ricercate mete turistiche che attraggono appassionati di mare, spiagge, cultura e natura da tutto il mondo, chiediamo riteniamo che il Comune di Noto debba immediatamente intervenire".

Chiedono urgentemente un incontro col sindaco Bonfanti e l’amministrazione di Noto.