Siracusa, Corbino, Einaudi e Alberghiero alle prese con "Guidabile"

Guardare Siracusa sotto un altro punto di vista. Gli alunni del liceo “O.M. Corbino”, del liceo “L. Einaudi” e dell’Istituto Alberghiero “Federico II di Svevia” si sono sfidati per capire quanto la loro città fosse accessibile. Sono stati loro i protagonisti del progetto di alternanza scuola/lavoro nel segno del turismo accessibile. Con l’obiettivo di promuovere la cultura del turismo sostenibile, puntando all’inclusione di alunni con diversabilità. Per farlo gli studenti hanno utilizzato Guidabile, la piattaforma ludico esperienziale, ma anche la mappa attraverso la quale è possibile segnalare i luoghi giusti. Il progetto pilota di alternanza scuola/lavoro è stato promosso dall’associazione Sicilia Turismo per Tutti guidata da Bernadette Lo Bianco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Csve. Un modo per fornire le competenze che abilitano all’inserimento nel mondo del lavoro.