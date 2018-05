Siracusa, tagli assistenza sociale in legge di stabilità regionale: preoccupazione dal Comune

L'abrogazione del sistema previgente dei finanziamenti agli enti locali, fatto dalla regione Siciliana, che preoccupa gli assessori alle Politiche sociali e al Bilancio, Giovanni Sallicano e Salvatore Piccione.

"Sono state eliminate, cioè, tutte le somme relative ad assegnazioni e trasferimenti già concessi in favore dei Comuni, che allo stato subiscono - soprattutto nel settore degli interventi sociali - un danno gravissimo e pressoché irreparabile - dichiarano i due - Le somme ora non più nella disponibilità dei Comuni potranno essere recuperate con una istanza documentata da presentarsi, udite udite, entro il 30 novembre 2021, senza che il legislatore regionale si sia preoccupato di fissare alcun termine per il riscontro, nemmeno in relazione a somme già assegnate e trasferite con vincolo di destinazione specifica".

"Nel frattempo, i servizi avviati, i soggetti assistiti, le convenzioni e i contratti già stipulati, che fine faranno? Che ne sarà? Allo stato non ci sono più fondi! - continuano - Tutti i programmi e tutte le speranze dovranno per ora essere irrimediabilmente ridimensionati e l’area dell’esclusione sociale diventerà ancora più preoccupante. Invitiamo tutte le organizzazioni della società civile, del volontariato, i sindacati e le forze politiche sensibili al problema, nonché l’Anci, per il necessario coordinamento, di intervenire al fine di ristabilire urgentemente la certezza del diritto, la dignità e la credibilità delle istituzioni, soprattutto locali, tenendo responsabilmente presente il difficile momento attuale e la realtà in cui si opera, spesso disconosciuta in favore di promesse elettorali irrealizzabili".