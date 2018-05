Siracusa, codice etico antimafia: Prossima risponde "sì", M5s "per noi normale prassi"

"Codice etico per i candidati, certificato Antimafia e certificato penale cristallini. Noi di “Prossima” abbiamo già sottoscritto, sin dalla vigilia, dicendolo a chi ha voluto sostenere, con la propria firma, la nostra lista, il codice etico che impegna tutti i nostri candidati". Così, Valeria Troia, coordinatrice del movimento civico che sostiene la candidatura di Fabio Moschella a Sindaco di Siracusa, interviene dopo l’appello lanciato da Giovanni Randazzo.

"La legalità o si ha o non si può acquistare con la sottoscrizione di un codice etico". Risponde Silvia Russoniello, candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle. "Noi siamo nati chiedendo che i condannati restino fuori dal parlamento e per candidarci dobbiamo richiedere certificato penale e carichi pendenti. Se davvero vogliono mostrare ai siracusani rispetto e legalità, facciano tutti come noi. Così ognuno può assumersi la responsabilità, di fronte all'opinione pubblica, di candidature chiacchierate senza ipocrisie e coperture di comodo. Se davvero vogliamo legalità, partiamo da qui".